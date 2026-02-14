Соперница Мачадо на пост главы Венесуэлы похвасталась приглашением в США

12 февраля исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила телеканалу NBC News о получении приглашения в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.

Интервью взяла ведущая программы "Meet the Press" на канале NBC News Кристен Уэлкер. Оно прошло в Каракасе и стало первым интервью Делси Родригес американскому журналисту после вступления в должность.

Со слов Родригес, Мадуро остается законным президентом Венесуэлы.

"Я говорю это как юрист. И президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес невиновны", – заявила она.

В дни после захвата Мадуро 3 января Родригес резко критиковала военные действия США против него. С тех пор она смягчила свою позицию и уступила давлению и требованиям США, подняв вопрос о возможности визита в США после двух телефонных разговоров с Трампом.

"Меня пригласили в Штаты и мы рассматриваем возможность приехать туда, как только наладим сотрудничество и сможем двигаться дальше", – отметила исполняющая обязанности президента Венесуэлы.

Также она ответила на вопрос о Марие Мачадо.

"Что касается ее жизни, мы не понимаем, почему из-за этого поднялся такой шум. Что касается ее возвращения в страну, ей придётся ответить Венесуэле, почему она призывала к военной интервенции, почему она призывала к санкциям против Венесуэлы и почему она приветствовала действия, которые произошли в начале января". Делси Родригес

Venezuela’s Delcy Rodríguez on Machado:



Regarding her life, we do not understand why there is such a fuss.



With regards to her coming back to the country, she will have to answer to Venezuela why she called upon a military intervention, why she called upon sanctions to… pic.twitter.com/ehhu5c5jAZ — Clash Report (@clashreport) February 13, 2026

