Вышел рейтинг самых дорогих брендов мира
Возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира компания Apple. По подсчетам, стоимость технологического гиганта составила 607,6 млрд долларов.
"Apple подорожала на 6%", – говорится в публикации Brand Finance.
Еще более внушительного роста добилась Microsoft. Компания оказалась на второй строчке списка со стоимостью 565,2 млрд. Третье место в перечне получил Google, который оценили в 433,1 млрд долларов.
Следом за тройкой лидеров расположилась Amazon, которая стоит 369,9 млрд. Пятерку замкнула Nvidia с 184,3 млрд – она обошла подорожавший почти вдвое TikTok, Walmart, Samsung и Facebook. В прошлом году компания была лишь девятой.
Аналитики признали YouTube самым сильным брендом в мире, а китайский WeChat – вторым. Microsoft обошел по силе бренда Google и LEGO и занял третью позицию.
Более половины наиболее ценных брендов оказались из США, 15% – из Китая, еще 5,6% – из Германии.
