Мир

Вышел рейтинг самых дорогих брендов мира

Лучшие бренды мира, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 05:10 Фото: freepik
20 января консалтинговая фирма Brand Finance выпустила рейтинг самых дорогих брендов мира, сообщает Zakon.kz.

Возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира компания Apple. По подсчетам, стоимость технологического гиганта составила 607,6 млрд долларов.

"Apple подорожала на 6%", – говорится в публикации Brand Finance.

Еще более внушительного роста добилась Microsoft. Компания оказалась на второй строчке списка со стоимостью 565,2 млрд. Третье место в перечне получил Google, который оценили в 433,1 млрд долларов.

Следом за тройкой лидеров расположилась Amazon, которая стоит 369,9 млрд. Пятерку замкнула Nvidia с 184,3 млрд – она обошла подорожавший почти вдвое TikTok, Walmart, Samsung и Facebook. В прошлом году компания была лишь девятой.

Аналитики признали YouTube самым сильным брендом в мире, а китайский WeChat – вторым. Microsoft обошел по силе бренда Google и LEGO и занял третью позицию.

Более половины наиболее ценных брендов оказались из США, 15% – из Китая, еще 5,6% – из Германии.

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates объявила 15 января о заключении партнерского соглашения с четырехкратной чемпионкой турниров "Большого шлема", первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко.

