Вышел рейтинг самых дорогих брендов мира

20 января консалтинговая фирма Brand Finance выпустила рейтинг самых дорогих брендов мира, сообщает Zakon.kz.

Возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира компания Apple. По подсчетам, стоимость технологического гиганта составила 607,6 млрд долларов.

"Apple подорожала на 6%", – говорится в публикации Brand Finance.

Еще более внушительного роста добилась Microsoft. Компания оказалась на второй строчке списка со стоимостью 565,2 млрд. Третье место в перечне получил Google, который оценили в 433,1 млрд долларов.

Следом за тройкой лидеров расположилась Amazon, которая стоит 369,9 млрд. Пятерку замкнула Nvidia с 184,3 млрд – она обошла подорожавший почти вдвое TikTok, Walmart, Samsung и Facebook. В прошлом году компания была лишь девятой.

Аналитики признали YouTube самым сильным брендом в мире, а китайский WeChat – вторым. Microsoft обошел по силе бренда Google и LEGO и занял третью позицию.

Более половины наиболее ценных брендов оказались из США, 15% – из Китая, еще 5,6% – из Германии.

