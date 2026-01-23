#Казахстан в сравнении
Мир

Контакты по Украине вышли на новый формат: подробности встречи в Кремле

президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 09:28
22 января 2026 года президент России Владимир Путин принял в Кремле специального посланника президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа. Помощник Путина Юрий Ушаков, участвовавший во встрече, 23 января рассказал, о чем договорились стороны, сообщает Zakon.kz.

На сайте Кремля указано, что, помимо Ушакова, в российской делегации также был спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

"Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными. Собеседники, как известно, прибыли из Давоса, где буквально до самого вылета в Москву участвовали в серии мероприятий вместе со своим президентом Дональдом Трампом, в том числе в тех, которые касались украинского урегулирования. Они, что называется, из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками встречи президента США в Давосе с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали", – сообщил Ушаков.

Он указал, что эта встреча была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе определить параметры дальнейших действий.

"И следующий шаг в этом направлении был согласован. Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности – это значит представители России, США и Украины. Наряду с этим там же, в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия – США, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф", – продолжил Ушаков.

В переговорную группу от РФ уже включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым.

"Наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося разговора с американцами. Главное, что в ходе переговоров было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", – добавил помощник Путина.

На встрече в Кремле также обсудили инициативу Дональда Трампа о создании Совета мира, региональные вопросы и ситуацию вокруг Гренландии.

"При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе", – указал Ушаков.

На встрече также договорились, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом как по украинской, так и по другим темам.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назвал составляющие мирного плана Трампа. В нем оставался нерешенным вопрос по территориям – Киев отказывается выводить войска со всей территории Донбасса, а США предлагают создать там свободную экономическую зону.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
