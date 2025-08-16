#АЭС в Казахстане
Мир

В Кремле высказались о возможности встречи Путина, Трампа и Зеленского

Трамп, Путин, Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 11:47 Фото: flickr/Gage Skidmore/kremlin /Telegram-канал Владимира Зеленского
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможность проведения саммита при участии глав США, России и Украины, а также высказался о следующей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что решение о новой встрече лидеров России и США будут принимать после того, как окончательно подведут итоги переговоров на Аляске.

"Пока не знаю. Сейчас же президент США сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше", – заявил Ушаков.

А вот тема организации и проведения трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, по его словам, пока не затрагивалась.

Ранее лидеры России и США рассказали журналистам об итогах своей встречи, которая проходила в ночь на 16 августа 2025 года на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина.

Андрей Дюсупов
