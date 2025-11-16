Иран заявил о полном прекращении обогащения урана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна больше не обогащает уран ни на одном из своих объектов, сообщает Zakon.kz.
По словам Аббаса Арагчи, работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам. Отвечая на вопрос репортера Associated Press, министр подчеркнул, что все иранские объекты находятся под контролем МАГАТЭ, а незаявленной деятельности нет.
"В Иране нет незаявленного обогащения урана. В настоящее время обогащения не происходит, потому что наши объекты подверглись нападению", – сказал он.
Материал по теме
Иран отказал главе МАГАТЭ в доступе к ядерным объектам
Глава МИД также отметил, что позиция Тегерана в переговорах с США не изменилась.
"Право Ирана на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение, неоспоримо. Мы продолжаем его реализовывать и ожидаем, что международное сообщество признает эти права", – заявил он.
Материал по теме
Президент Ирана назвал неприемлемым условия США для отсрочки санкций
Ранее Иран захватил танкер, перевозивший нефтехимический груз.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript