Свыше 200 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля

Иран погибшие в результате атаки США и Израиля , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 00:01 Фото: скриншот видео
По состоянию на 28 февраля 2026 года, число погибших в результате атак Израиля и США на территорию Ирана достигло 201 человека, передает Zakon.kz.

Согласно сводкам агентства Mehr, информацию об этом распространило Общество Красного Полумесяца Ирана.

Удары затронули большую часть территории исламской республики – попадания зафиксированы в 24 провинциях. Помимо погибших, сообщается о 747 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Наибольшие потери зафиксированы в провинции Хормозган, где под удар попала школа для девочек в городе Минаб. Число погибших там, по уточненным данным, может достигать 85 человек.

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.

Канат Болысбек
