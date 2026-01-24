Молодой айтишник умер от переутомления из-за работы без выходных

В Китае умер 32-летний программист, длительное время работавший без выходных и с постоянными переработками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mothership, программист Гао Гуанхуэй почувствовал резкое ухудшение самочувствия, находясь дома за выполнением рабочих задач. Мужчина потерял сознание, после чего родственники экстренно доставили его в больницу, однако медикам не удалось его спасти. По данным китайских СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

Отмечается, что незадолго до трагедии Гао получил повышение до руководителя отдела, после чего объем его работы значительно увеличился. Он регулярно оставался на сверхурочные и фактически не имел полноценного отдыха.

Супруга программиста опубликовала в социальных сетях переписку с мужем, в которой просила его возвращаться домой. После его смерти она написала, что больше никогда не услышит от него привычного сообщения о возвращении с работы.

По словам женщины, даже в момент, когда мужчина находился в критическом состоянии, его добавили в новый рабочий чат и продолжали направлять рабочие вопросы. Как утверждается, спустя восемь часов после смерти коллега отправил ему сообщение с напоминанием о срочном задании.

Семья погибшего считает, что причиной трагедии стали чрезмерные рабочие нагрузки, и подала заявление на компенсацию. Супруга также заявила, что личные вещи мужа были переданы ей без должной упаковки, часть предметов была утилизирована, а руководство компании не отреагировало на ее претензии.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, в том числе заявлений о систематических переработках.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Трагедия произошла в колбасном цехе в Уральске, рабочего насмерть зажало станком.

