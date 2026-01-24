#Казахстан в сравнении
Происшествия

Трагедия в колбасном цехе в Уральске: рабочего насмерть зажало станком

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 18:13 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Уральске на производстве произошел смертельный несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 января издание "Мой город", трагедия случилась на территории колбасного цеха одного из товариществ с ограниченной ответственностью города. Во время работы 40-летнего сотрудника зажало в производственном станке. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Информацию подтвердили в департаменте Комитета государственной инспекции труда по Западно-Казахстанской области. В ведомстве сообщили, что происшествие находится в производстве и по нему проводится проверка.

В Департаменте полиции ЗКО также заявили, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 20-летний рабочий трагически погиб на стройке в Мангистау

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
