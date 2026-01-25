Еще один срочник умер в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы, сообщает Zakon.kz.
Погибший "совершил самовыстрел из закрепленного за ним оружия", заявили в пресс-службе Сухопутных войск. От полученных ран он скончался. Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу в апреле прошлого года.
"По данному факту Усть-Каменогорским отделом Восточного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан возбуждено уголовное дело. Ход досудебного расследования находится на контроле Военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – говорится в сообщении.
По поручению министра обороны для объективного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия во главе с заместителем министра обороны генерал-майором Аскаром Мустабековым.
"Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражает соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь в соответствии с действующим законодательством".МО РК
Это вторая смерть срочника в январе 2026 года в Казахстане. 6 января солдат-срочник скончался в Шымкенте.
