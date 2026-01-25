#Казахстан в сравнении
События

Еще один срочник умер в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 13:24 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы, сообщает Zakon.kz.

Погибший "совершил самовыстрел из закрепленного за ним оружия", заявили в пресс-службе Сухопутных войск. От полученных ран он скончался. Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу в апреле прошлого года.

"По данному факту Усть-Каменогорским отделом Восточного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан возбуждено уголовное дело. Ход досудебного расследования находится на контроле Военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – говорится в сообщении.

По поручению министра обороны для объективного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия во главе с заместителем министра обороны генерал-майором Аскаром Мустабековым.

"Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражает соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь в соответствии с действующим законодательством".МО РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 13:24
Военные сборы для школьников планируют проводить в Казахстане

Это вторая смерть срочника в январе 2026 года в Казахстане. 6 января солдат-срочник скончался в Шымкенте.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
