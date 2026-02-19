#Референдум-2026
Советы

Леггинсы, треники и культовые джинсы: как создать стильный образ в духе Нью-Йорка

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 22:35 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов вдохновился Неделей моды в Нью-Йорке и показал примеры создания уникального образа, подчеркивающего индивидуальность, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он обратил внимание модниц на модный нью-йоркский бренд Sandy Liang, известный своей ностальгической, "кукольной" эстетикой и гиперженственностью. Кроме того, стилист отдельно отметил культовый американский бренд премиальных джинсов 7 for all mankind.

"Хочу рассказать вам про два интересных показа с нью-йоркской Недели моды с точки зрения стайлинга. Первый – Sandy Liang с трикотажными леггинсами и трениками поверх контрастных носочков. Берите прием на заметку. Второй – 7 for all mankind, где на показе модели выглядели так, словно сошли со страниц модных таблоидов 2005-2006 годов: так одевались в то время Кейт Мосс, Сиена Миллер, сестры Олсен и персонажи сериала "Сплетница", – написал Рогов.

Стайлинг в одежде – это искусство создания индивидуального образа через стилизацию, подбор аксессуаров, сочетание цветов, фактур и правильную "подачу" вещей. Он фокусируется на внешнем виде, превращая базовые комбинации в оригинальные ансамбли, не меняя конструкцию самой одежды. Стайлинг позволяет выделяться, подчеркивать достоинства и самовыражаться.

Ранее стилист рассказал о том, какой цвет стал трендом сезона осень-зима 2026/2027.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
