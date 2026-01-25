Жители Афганистана гибнут из-за снега
Стихия привела к полному и частичному разрушению 458 домов. В результате пострадали 360 семей. Также из-за снежных бурь, метелей и ледяных дождей известно о гибели 620 голов домашнего рогатого скота, передает Afghanistan International.
🚨 BREAKING: At least 61 people have died and 110 injured after severe snow and rain battered several provinces, including Kabul, Parwan, Panjshir, Ghazni, and Nuristan, Afghan authorities say. pic.twitter.com/yCkA7bUivq— The South Asia Times (@thesouthasiatim) January 24, 2026
Наибольший ущерб зафиксировали в горных и сельских районах, где инфраструктура не рассчитана на подобные природные нагрузки. Снежные бури продолжались со среды по пятницу и осложнили ситуацию с транспортом и энергоснабжением.
Deadly Snow and Heavy Rain Claim 61 Lives in Afghanistan Over Three Days.— JAS (@JasADRxquisites) January 24, 2026
Heavy snow and torrential rains have claimed at least 61 lives across Afghanistan over the past three days, according to the National Disaster Management Authority (ANDMA). The severe weather also injured… pic.twitter.com/VNPKRX07S2
В настоящее время снежные заносы блокируют большинство основных автомагистралей и региональных дорог. Власти предупреждают о риске схода снежных лавин. Кроме того, в стране прервана подача электроэнергии, импортируемой из-за рубежа, из-за повреждения линий электропередачи и падения опор ЛЭП.
