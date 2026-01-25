#Казахстан в сравнении
Мир

Жители Афганистана гибнут из-за снега

Снегопад в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 06:50 Фото: Х/Af_Journalist
В Афганистане в результате сильных зимних бурь и ледяных дождей погибли не менее 60 человек, еще 110 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Стихия привела к полному и частичному разрушению 458 домов. В результате пострадали 360 семей. Также из-за снежных бурь, метелей и ледяных дождей известно о гибели 620 голов домашнего рогатого скота, передает Afghanistan International.

Наибольший ущерб зафиксировали в горных и сельских районах, где инфраструктура не рассчитана на подобные природные нагрузки. Снежные бури продолжались со среды по пятницу и осложнили ситуацию с транспортом и энергоснабжением.

В настоящее время снежные заносы блокируют большинство основных автомагистралей и региональных дорог. Власти предупреждают о риске схода снежных лавин. Кроме того, в стране прервана подача электроэнергии, импортируемой из-за рубежа, из-за повреждения линий электропередачи и падения опор ЛЭП.

Ранее детям в турецком городе Герменджик в честь школьных каникул привезли три самосвала со снегом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
