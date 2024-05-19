Наводнения на севере Афганистана унесло жизни более 80 человек

Сильные дожди в Афганистане спровоцировали ливневые наводнения, в результате чего число погибших на севере страны достигло 84 после нескольких недель разрушительных ливней, в результате которых уже сотни людей погибли и пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил представитель Талибана. Его слова привело международное агентство новостей Associated Press.

Новая волна проливных дождей и наводнений обрушилась на четыре района провинции Фарьяб в субботу вечером, в результате чего 66 человек погибли, пятеро получили ранения и восемь пропали без вести. Еще 18 человек погибли в результате наводнений в пятницу, сообщила Эсматулла Моради, представитель губернатора провинции Фарьяб.

Моради сообщил, что около 1500 домов были полностью или частично разрушены, сотни гектаров сельскохозяйственных угодий были смыты водой и погибло более 300 животных.

В Афганистане наблюдаются необычно сильные сезонные дожди.

По словам Абдула Вахида Хамаса, представителя губернатора провинции, в сильно пострадавшей западной провинции Гор в результате пятничного наводнения погибло 50 человек.

Информация международных организаций несколько отличается от официальной линии, которую в Афганистане представляет Талибан. Продовольственное агентство ООН сообщило, что беспрецедентно сильные дожди в Афганистане унесли жизни более 300 человек и разрушили тысячи домов, в основном в северной провинции Баглан, которая пострадала от наводнения 10 мая.