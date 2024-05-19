Наводнения на севере Афганистана унесло жизни более 80 человек
Об этом сообщил представитель Талибана. Его слова привело международное агентство новостей Associated Press.
Новая волна проливных дождей и наводнений обрушилась на четыре района провинции Фарьяб в субботу вечером, в результате чего 66 человек погибли, пятеро получили ранения и восемь пропали без вести. Еще 18 человек погибли в результате наводнений в пятницу, сообщила Эсматулла Моради, представитель губернатора провинции Фарьяб.
Моради сообщил, что около 1500 домов были полностью или частично разрушены, сотни гектаров сельскохозяйственных угодий были смыты водой и погибло более 300 животных.
В Афганистане наблюдаются необычно сильные сезонные дожди.
По словам Абдула Вахида Хамаса, представителя губернатора провинции, в сильно пострадавшей западной провинции Гор в результате пятничного наводнения погибло 50 человек.
Информация международных организаций несколько отличается от официальной линии, которую в Афганистане представляет Талибан. Продовольственное агентство ООН сообщило, что беспрецедентно сильные дожди в Афганистане унесли жизни более 300 человек и разрушили тысячи домов, в основном в северной провинции Баглан, которая пострадала от наводнения 10 мая.