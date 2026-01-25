#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Мир

Япония останется без панд впервые с 1972 года

Япония осталась без панд, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 08:51 Фото: Х/Sinical_C
В зоопарке Токио множество людей прощаются с последними оставшимися в Японии пандами, сообщает Zakon.kz.

Воскресенье станет заключительным днем, когда они смогут увидеть близнецов Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые возвращаются в Китай. Об этом передают ABC News и жители Японии в своих соцсетях.

Панды родились в токийском зоопарке Уэно, но являются собственностью Китая, поскольку их родителей Япония арендовала у КНР. На фоне охлаждения отношений Токио и Пекина срок аренды решили не продлевать, всех панд постепенно возвращают на родину.

Ранее в банк Нью-Йорка ворвался олень и устроил там переполох. В операции по вызволению дикого животного из ловушки участвовали пять сотрудников полиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Впервые за полвека в Японии исчезнут панды
21:22, 15 декабря 2025
Впервые за полвека в Японии исчезнут панды
Япония вернула Китаю двух стареющих гигантских панд
16:03, 29 сентября 2024
Япония вернула Китаю двух стареющих гигантских панд
Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии
02:55, 01 октября 2024
Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: