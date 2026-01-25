Япония останется без панд впервые с 1972 года
Воскресенье станет заключительным днем, когда они смогут увидеть близнецов Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые возвращаются в Китай. Об этом передают ABC News и жители Японии в своих соцсетях.
Trending today in Japan: Today is the last day that Panda twins Shao Shao and Rei Rei can be viewed at Ueno Zoo in Tokyo.— Timothy Takemoto (@nihonbunka) January 25, 2026
10,000 people applied and 4400 Japanese panda-lovers were allowed to say farewell for one minute, after a long queue🫂👋pic.twitter.com/nte91Vi8Hx
Панды родились в токийском зоопарке Уэно, но являются собственностью Китая, поскольку их родителей Япония арендовала у КНР. На фоне охлаждения отношений Токио и Пекина срок аренды решили не продлевать, всех панд постепенно возвращают на родину.
日本にパンダが居なくなるのが寂しいんじゃなくて、— キャリコ@PandA (@giantpinkpanda) January 25, 2026
ここに君たちが居なくなるのが寂しい〜😢
ただ、これからも健康で元気に過ごしてくれるなら、何も言うことはありません😊
こんなに愛らしい姿を見せてもらえて幸せでした#シャオシャオ #レイレイ#パンダ#暁にひらく未来への蕾 #上野動物園 pic.twitter.com/8VFWw9wIUX
Ранее в банк Нью-Йорка ворвался олень и устроил там переполох. В операции по вызволению дикого животного из ловушки участвовали пять сотрудников полиции.