Впервые за полвека в Японии исчезнут панды

Япония останется без китайских панд для своих зоопарков из-за обострения отношений с КНР, которое произошло после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и жесткой реакции на них со стороны Пекина, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Kyodo, на территории Японии находятся две панды, арендованные японской стороной у Китая, – Сяо-Сяо и Лей-Лей. Оба млекопитающих являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно.

По данным знакомых с ситуацией источников агентства, обе панды будут возвращены на родину в январе 2026 года. Официальный срок аренды животных должен был истечь в феврале 2026 года.

Так, Япония впервые за полвека останется без панд в своих зоопарках.

Японская сторона опасается, что из-за обострения отношений КНР может отказать стране в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону".

Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

