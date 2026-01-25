Миграционная служба США застрелила еще одного американца

В Миннеаполисе федеральные агенты застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти – дипломированного медбрата и сотрудника системы здравоохранения для ветеранов, сообщает Zakon.kz.

Стрельба произошла утром 25 января 2026 года на пересечении Вест-26-й улицы и Николет-авеню. По данным городских властей, Претти был жителем Миннеаполиса и ранее привлекался к ответственности только за нарушения ПДД, пишет The Guardian.

В сети распространились видеозаписи инцидента. На кадрах видно, как федеральные агенты валят Претти на землю после применения перцового аэрозоля. Его окружают несколько сотрудников, после чего раздаются выстрелы. Эксперты, анализирующие видео, предполагают, что пистолет у Претти могли отобрать до стрельбы.

Министерство внутренней безопасности заявило, что к агентам "подошел человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом", который "оказал сопротивление при попытке разоружения". Родители погибшего эти заявления отвергли, назвав их "отвратительной ложью".

"Алекс явно не держал в руках оружие, когда на него напали… В правой руке у него телефон, а левая пустая рука поднята над головой", – говорится в заявлении семьи.

Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О’Хара подтвердил, что Претти был законным владельцем оружия и имел разрешение на ношение, что допускается законодательством Миннесоты. При этом он призвал федеральные структуры "проявлять дисциплину, гуманность и честность".

Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал произошедшее "отвратительным" и потребовал вывести федеральных агентов из штата, а расследование передать на уровень штата. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о намерении добиваться судебного запрета на продолжение операции и запросил помощь Национальной гвардии.

Стрельба вызвала массовые протесты. Федеральные агенты применяли, предположительно, химические раздражающие вещества для разгона толпы. Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия.

Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием федеральных агентов в Миннеаполисе за месяц – ранее при схожих обстоятельствах погибла 37-летняя Рене Гуд.

Ранее иммиграционные агенты США задержали двухлетнего ребенка и пытались депортировать.