Мир

Иммиграционные агенты США задержали двухлетнего ребенка и пытались депортировать

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 17:29 Фото: unsplash
В Миннеаполисе федеральные иммиграционные агенты задержали двухлетнюю девочку и ее отца и, несмотря на судебный запрет, вывезли их самолетом в Техас. Ребенка вернули матери лишь спустя сутки, сообщает Zakon.kz.

Федеральные иммиграционные агенты США в четверг, 22 января 2026 года, задержали в Миннеаполисе двухлетнюю девочку и ее отца – гражданина Эквадора Элвиса Джоэла Т.Э. Их остановили около 13:00, когда они возвращались домой из магазина. По словам адвокатов семьи, у сотрудников не было ордера, пишет The Guardian.

Как утверждает защита, агенты вошли на задний двор и подъездную дорожку дома, а затем разбили стекло автомобиля, в котором находилась девочка. Отцу не позволили передать ребенка матери, находившейся в доме. Девочку и мужчину увезли на машине без детского автокресла.

Вечером федеральный судья в Миннесоте запретил вывозить их за пределы штата и распорядился немедленно передать девочку адвокату семьи для воссоединения с матерью, указав на риск непоправимого вреда. Однако около 20:30 отец и дочь уже находились на борту самолета в Техас.

Поздно вечером в пятницу адвокат Ирина Вайнерман сообщила, что иммиграционная служба доставила их обратно в Миннесоту. Девочку передали матери, отец остается под стражей.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что операция была "целенаправленной", назвали мужчину нелегальным иммигрантом и утверждали, что мать якобы отказалась забрать ребенка. Адвокаты семьи это отрицают. Ведомство не пояснило, почему было проигнорировано постановление суда.

Задержание произошло на фоне другого резонансного случая в Миннесоте – ареста пятилетнего ребенка, который ранее вызвал международную критику. Адвокаты заявили, что практика быстрой передачи задержанных за пределы штата затрудняет доступ к судам и юристам, и призвали запретить такие переводы до рассмотрения жалоб.

Тем временем посольство США призывает казахстанцев отправить свое имя в космос.

