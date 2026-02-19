Россия и США решили объединиться по одному из вопросов

Россия и США договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу на фоне продолжающихся переговоров по Украине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал отношения с Вашингтоном прагматичными и добавил, что стороны учитывают интересы друг друга.

Россия и Соединенные Штаты договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу, помимо переговоров по военно-политическим вопросам.

Об этом заявил Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

"Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", – сказал он.

По словам Лаврова, стороны признают национальные интересы друг друга. Там, где они совпадают, "надо извлекать выгоду, реализовывать проекты".

Отношения с США при Трампе Лавров назвал "прагматичными", но добавил, что санкции США против ЛУКОЙЛа и "Роснефти" были объявлены "совершенно неожиданно".

В Женеве 17-18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США.

