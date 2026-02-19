#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Мир

Россия и США решили объединиться по одному из вопросов

Флаги США и России, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 08:38 Фото: freepik
Россия и США договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу на фоне продолжающихся переговоров по Украине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал отношения с Вашингтоном прагматичными и добавил, что стороны учитывают интересы друг друга.

Россия и Соединенные Штаты договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу, помимо переговоров по военно-политическим вопросам.

Об этом заявил Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

"Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", – сказал он.

По словам Лаврова, стороны признают национальные интересы друг друга. Там, где они совпадают, "надо извлекать выгоду, реализовывать проекты".

Отношения с США при Трампе Лавров назвал "прагматичными", но добавил, что санкции США против ЛУКОЙЛа и "Роснефти" были объявлены "совершенно неожиданно".

В Женеве 17-18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США.

Ранее мы писали о том, что США направляют второй авианосец на Ближний Восток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Переговоры России и США: кто выигрывает на биржах
10:49, 19 февраля 2025
Переговоры России и США: кто выигрывает на биржах
США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов
22:32, 15 декабря 2025
США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов
США договорились с Россией и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море
22:18, 25 марта 2025
США договорились с Россией и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
09:22, Сегодня
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
09:20, Сегодня
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
08:54, Сегодня
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
08:20, Сегодня
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: