Мир

Стаю собак динго усыпят на австралийском острове

собака динго, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 12:20 Фото: wikipedia
После смерти 19-летней канадской туристки Пайпер Джеймс на острове К'гари правительство Квинсленда объявило, что собирается отловить и гуманно усыпить стаю динго, которая проявляла агрессивное поведение, сообщает Zakon.kz.

Вскрытие показало, что смерть Джеймс наступила в результате утопления, а следы укусов динго до смерти вряд ли стали причиной мгновенной гибели. Тем не менее рейнджеры отмечали агрессивное поведение стаи, что стало основанием для вмешательства, пишет The Guardian.

Остров К'гари – дом для примерно 200 динго, священных для коренного народа Бутчулла, который совместно с правительством управляет национальным парком. Секретарь аборигенской корпорации Кристин Роян назвала планы усыпления животных "отбором" и подчеркнула, что коренные жители не были проконсультированы.

Экологи предупреждают, что уничтожение группы динго нанесет серьезный удар по генетическому разнообразию популяции, которая находится на грани вымирания, и не решит проблему нападений, вызванных поведением туристов. Специалисты считают, что пока не изменить привычки людей на острове, такие инциденты будут повторяться.

Ранее на острове уже происходили редкие смертельные нападения динго, в том числе в 2001 году, что приводило к спорным программам уничтожения животных. Сейчас власти подчеркивают, что планируют действовать в рамках "общественных интересов и безопасности".

Одежда для собак и кошек: забота или лишняя мода – читайте по ссылке.

Айсулу Омарова
