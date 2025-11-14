#АЭС в Казахстане
События

Казахстанцев напугала стая волков, живущая на острове близ Мангистау

волков заметили на острове близ Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 18:23 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео со стаей волков, снятое на острове Кулалы – крупнейшем среди тюленьих островов у побережья Мангистау. Как выяснилось, появление хищников не случайно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на председателя регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбека Козыбакова, волки уже многие десятилетия обитают на островах, где питаются тушами тюленей, выброшенными на берег волнами. Иногда им удается поймать и живого тюленя. Отмечается, что также в их рацион входят рыба, водоплавающие птицы и их яйца.

По словам эколога, в особо холодные зимы, когда море покрывается льдом, волки могут выходить на "большую землю". В другие сезоны такие переходы маловероятны, но с обмелением моря полностью исключать их нельзя.

Эксперт предупредил, что при встрече с волком категорически нельзя приближаться к животному или пытаться его кормить.

"Это опасный хищник, и он может быть заражен бешенством. По этой же причине стоит избегать контактов и с другими мелкими хищниками – шакалами, лисами, каракалами, степными котами и медоедами", – говорится в сообщении.

Ранее чиновники ЗКО обвинили волков в том, что они загрызли скот местных фермеров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
