В Уральске ветслужба начала массовый отлов бездомных собак

Зооактивисты в Уральске встали на защиту животных и угрожают ветсанитарам полицией из-за массового отлова бездомных собак, с чем не согласны многие горожане, которые опасаются жить рядом с агрессивными четвероногими, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", с начала года в ветслужбу поступило около 1500 жалоб на агрессивных собак, из которых 1054 случая закончились эвтаназией. За день команда из трех ветсанитаров успевает поймать от пяти до 10 собак. Специалисты считают, что показатели могли быть лучше если в животных стреляли транквилизаторами для удобства транспортировки.

"Мы работаем строго по заявлениям. Собаки отлавливаются сачками, их не отстреливают. После отлова животных доставляют на станцию, где проводят кастрацию или стерилизацию, а затем отпускают в их привычную среду обитания. Если собака представляет угрозу для общества, проводится эвтаназия. В случаях, когда есть подтверждение нападения (например, видеозапись), такие собаки не возвращаются на улицы. Иногда жалобы пишут на соседских собак, утверждая, что они нападают", – пояснил директор ветеринарной станции Уральска Ерлан Ищанов.

Массовый отлов бродячих животных начался после того как в ветеринарную службу начали поступать жалобы от жителей города. В том числе от родителей школьников. Бездомные собаки стали забегать на территории учебных заведений и пугать детей.



"На выходе из школы собака укусила моего сына за голень в двух местах. Ему сделали две операции, но он до сих пор не ходит. Порвались вены. Лечение продолжается. Сына перевели на домашнее обучение, он передвигается только с костылями. Я звонила во все инстанции, но мер так и не приняли. Эти собаки до сих пор здесь, я их узнаю", – рассказала жительница Алтынай Хусаинова.

Однако зоозащитники не поддержали действия ветсанитаров. Как уточняется, одни просили не трогать щенков, другие угрожали вызвать полицию.

Отмечается, что ситуация накалилась из-за противоположных мнений, что усложнило работу специалистов.



Ранее сообщалось, что в Мажилисе обсуждают поправки в законопроект "Об ответственном обращении с животными", предусматривающий ужесточение обращения с бродячими собаками. Поправки в законопроект предлагают применять безвозвратный отлов. Если собаку не заберут из питомника, она будет усыплена.

