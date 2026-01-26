Казахстанские сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение

Под утро 26 января 2026 года казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло в 2:54 по времени Астаны. Магнитуда составила 4.4, энергетический класс K=10.

По информации Института сейсмологии Кыргызстана, очаг землетрясения располагался в 3 км от села Каблан-Кель, 45 км от города Ош.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Алга-Бас, Каблан-Кель – 3,5 балла, Чайчи, Лаглан, Тогуз-Булак, Тээке, Алга – 3 балла.

