Казахстанские сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение

сейсмограф, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 09:42 Фото: wikimedia
Под утро 26 января 2026 года казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло в 2:54 по времени Астаны. Магнитуда составила 4.4, энергетический класс K=10.

По информации Института сейсмологии Кыргызстана, очаг землетрясения располагался в 3 км от села Каблан-Кель, 45 км от города Ош.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Алга-Бас, Каблан-Кель – 3,5 балла, Чайчи, Лаглан, Тогуз-Булак, Тээке, Алга – 3 балла.

22 января 2026 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, которое произошло в Китае.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
