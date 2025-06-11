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Происшествия

Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

сейсмологическое оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 09:58 Фото: wikimedia
Утром 11 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на востоке от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 9:10 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Китая, в 412 км от Алматы

Магнитуда землетрясение mb=4.3. Энергетический класс K=9.9. Глубина h=8 км.

место очага землетрясения в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 09:58

Фото: kndc.kz

В Казахстане подземные толчки не ощущались.

7 июня в Кыргызстане произошло землетрясение, которое ощутили жители Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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