Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Фото: wikimedia
Утром 11 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на востоке от Алматы, сообщает Zakon.kz.
По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 9:10 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Китая, в 412 км от Алматы
Магнитуда землетрясение mb=4.3. Энергетический класс K=9.9. Глубина h=8 км.
Фото: kndc.kz
В Казахстане подземные толчки не ощущались.
7 июня в Кыргызстане произошло землетрясение, которое ощутили жители Алматы.
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