Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Утром 11 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на востоке от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 9:10 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Китая, в 412 км от Алматы

Магнитуда землетрясение mb=4.3. Энергетический класс K=9.9. Глубина h=8 км.

Фото: kndc.kz

В Казахстане подземные толчки не ощущались.

7 июня в Кыргызстане произошло землетрясение, которое ощутили жители Алматы.