Общество

Сейсмологи Казахстана зарегистрировали землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 13:42 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 22 января 2026 года, казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, которое произошло в Китае, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта Казахстанского национального центра данных:

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 22 января 2026 года 12:03 по времени Астаны (в 07:03 по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 40.84 градуса северной широты, 78.39 градуса восточной долготы. Магнитуда mb = 4.3. Энергетический класс K = 9.6".

Согласно данным Google Maps, землетрясение зафиксировано примерно в 295 км к юго-востоку от Алматы.

Фото: скриншот Google Maps

16 января 2026 года в ДЧС Алматинской области прокомментировали информацию о землетрясении магнитудой 4,1, якобы произошедшем близ Конаева.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
