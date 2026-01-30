#Казахстан в сравнении
Мир

Ощутимое землетрясение зарегистрировали сейсмологи Казахстана

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:17 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Утром 30 января 2026 года в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Казахстанского национального центра, время землетрясения – 7:54 по Астане. Магнитуда mpv составила 3.9, энергетический класс K=9,0. Сведений об ощутимости в Казахстане нет.

По информации Института сейсмологии Кыргызстана, интенсивность землетрясения составила: в селах Джан-Булак, Достук, Ак-Талаа около 3,5 балла, Таш-Булак, Куланак, Мин-Булак, Эмгек-Талаа – 3 балла, город Нарын – 2,5 балла.

26 января 2026 года в Кыргызстане произошло ощутимое землетрясение, которое тоже зафиксировали казахстанские сейсмологи.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
