Мир

Трактир с 270-летней историей обанкротился в Германии

Рестораны Германии, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 08:38 Фото: Facebook/bonnschaumburgerhof
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров страны Schaumburger Hof, сообщает Zakon.kz.

Трактир начал работу в 1755 году. Местный винодел построил конюшни и гостиницу для торговцев, которые тянули баржи с товарами по Рейну. Со временем заведение стало популярным среди представителей знати, пишет газета Bild.

Фото: Facebook/bonnschaumburgerhof

Среди посетителей трактира были:

  • философ Фридрих Ницше;
  • географ и путешественник Александр фон Гумбольдт;
  • поэт Генрих Гейне.
"В 1948 году именно в этом заведении проходило заседание парламентского совета по подготовке Конституции ФРГ", – говорится в публикации.

Фото: schaumburger-hof

Теперь же у заведения больше нет денег. Среди причин:

  • пандемия коронавируса;
  • рост минимальной зарплаты;
  • высокие цены на электричество.

В начале января Боннский окружной суд начал процедуру банкротства.

Также стало известно, что впервые с 1972 года Япония останется без панд. Близнецов Сяо-Сяо и Лей-Лей возвращают в Китай.

Фото Алия Абди
Алия Абди
