Трактир с 270-летней историей обанкротился в Германии

В Германии обанкротился один из самых старых трактиров страны Schaumburger Hof, сообщает Zakon.kz.

Трактир начал работу в 1755 году. Местный винодел построил конюшни и гостиницу для торговцев, которые тянули баржи с товарами по Рейну. Со временем заведение стало популярным среди представителей знати, пишет газета Bild.

Фото: Facebook/bonnschaumburgerhof

Среди посетителей трактира были:

философ Фридрих Ницше;

географ и путешественник Александр фон Гумбольдт;

поэт Генрих Гейне.

"В 1948 году именно в этом заведении проходило заседание парламентского совета по подготовке Конституции ФРГ", – говорится в публикации.

Фото: schaumburger-hof

Теперь же у заведения больше нет денег. Среди причин:

пандемия коронавируса;

рост минимальной зарплаты;

высокие цены на электричество.

В начале января Боннский окружной суд начал процедуру банкротства.

