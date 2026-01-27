Трактир с 270-летней историей обанкротился в Германии
Фото: Facebook/bonnschaumburgerhof
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров страны Schaumburger Hof, сообщает Zakon.kz.
Трактир начал работу в 1755 году. Местный винодел построил конюшни и гостиницу для торговцев, которые тянули баржи с товарами по Рейну. Со временем заведение стало популярным среди представителей знати, пишет газета Bild.
Фото: Facebook/bonnschaumburgerhof
Среди посетителей трактира были:
- философ Фридрих Ницше;
- географ и путешественник Александр фон Гумбольдт;
- поэт Генрих Гейне.
"В 1948 году именно в этом заведении проходило заседание парламентского совета по подготовке Конституции ФРГ", – говорится в публикации.
Фото: schaumburger-hof
Теперь же у заведения больше нет денег. Среди причин:
- пандемия коронавируса;
- рост минимальной зарплаты;
- высокие цены на электричество.
В начале января Боннский окружной суд начал процедуру банкротства.
