Муж убитой в Германии казахстанки Айгуль Сайлыбаевой ответил на обвинения

Муж убитой в Германии казахстанки Айгуль Сайлыбаевой заговорил с журналистами, сообщает Zakon.kz.

Александр Донцов дал интервью Baza. По его словам, в последние месяцы он и его близкие находятся под жестким прессингом: неизвестные звонят, пишут и приходят домой, представляются адвокатами, полицейскими и журналистами, оказывают давление, угрожают расправой, называя убийцей Айгуль.

Донцов опровергает все подозрения. По его словам, в Германии, где погибла его жена, идет расследование.

"Ему не предъявляли обвинений и не объявляли в розыск, поэтому он свободно уехал в Москву вместе с дочерью. Сейчас спокойно, легально работает в российской столице и даже сам приходит в СК РФ, когда его вызывают на опрос", – пишет издание.

По словам мужчины, Айгуль пропала 4 июня 2024 года. В последний раз он видел супругу утром перед работой. А вечером дома была только маленькая дочь, жена не отвечала на звонки. Он подал заявление о пропаже и сам принимал участие в поисках. Тело Айгуль нашли 16 июня.

Донцов рассказал, что сначала его опросили как свидетеля, а затем полиция Германии сообщила, что он проходит по делу как потерпевший. Осенью 2024 года он с дочерью уехал из Германии в Россию после окончания аренды квартиры и из-за отсутствия помощи на месте. Позже он получил письмо из прокуратуры Германии о том, что следствие продолжается в отношении другого подозреваемого, с которым он не знаком.

Донцов также заявил, что единственное дело, где он проходит обвиняемым, возбуждено в Казахстане по статье "Истязания". Мужчина считает, что дело сфабриковано и строится на показаниях близких Айгуль. Донцов утверждает, что никогда не применял насилие в отношении жены.

При этом родные и защитники убитой женщины заявляют, что главной подозреваемой в немецком деле об убийстве является свекровь Айгуль – бывший следователь, экс-кандидатка в мэры столицы и юрист Наталья Донцова. "Счастливую семейную жизнь" родные и друзья Сайлыбаевой не подтверждают.

10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую 40-летнюю казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города. У женщины обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

13 ноября 2025 года вице-министр внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал новые подробности по делу. А в декабре 2025 года стало известно, что полиция Казахстана объявила в розыск Александра и Наталью Донцовых. В отношении Натальи в Германии возбудили уголовное дело – она признана обвиняемой в убийстве Сайлыбаевой. Но до этого она успела покинуть страну.

В феврале 2026 года Следственный комитет России заявил, что займется делом об убийстве Айгуль Сайлыбаевой. Донцовы в Москве живут с пожилой матерью Натальи. Журналисты нашли их адрес и наведались к семье.