Мир

Тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле

В Турции убили гражданку Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 08:25 Фото: sabah
Вечером 24 января в престижном стамбульском районе Шишли было обнаружено обезглавленное тело 37-летней гражданки Узбекистана Дурдоны Хакимовой, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из сообщения генерального консульства Узбекистана в Стамбуле в их Telegram-канале. В сообщении консульства сказано, что тело, завернутое в простыни и полиэтиленовые пакеты, обнаружил неназванный мужчина, который собирал вещи из мусорных баков. Он и сообщил полиции о страшной находке.

По данным газеты Sabah, обнаруживший тело Хакимовой мужчина вернулся на место происшествия вместе с полицией, которая оцепила участок улицы и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что голову женщины найти не удалось, но полицейские смогли задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими, как сообщили в консульстве, также были граждане Узбекистана. Мужчин задержали при попытке улететь из Турции в Грузию.

Ранее полицейские из американского штата Пенсильвания обнаружили в доме у местного жителя более 100 черепов, костей, мумифицированных рук и ног, принадлежащих людям, захороненным на заброшенном кладбище.

Фото Алия Абди
Алия Абди
