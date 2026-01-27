Тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле
Об инциденте стало известно из сообщения генерального консульства Узбекистана в Стамбуле в их Telegram-канале. В сообщении консульства сказано, что тело, завернутое в простыни и полиэтиленовые пакеты, обнаружил неназванный мужчина, который собирал вещи из мусорных баков. Он и сообщил полиции о страшной находке.
Korkunç cinayet— Atv Haber (@AtvHaberTurkiye) January 25, 2026
Şişli’de çöp konteynerinde parçalara ayrılmış kadın cesedi bulundu!
Şüpheliler kaçarken yakalandı, cinayeti itiraf etti#atvHaber #cinayet #Şişli #DurdonaKhokimova pic.twitter.com/9bdeN4HSuj
По данным газеты Sabah, обнаруживший тело Хакимовой мужчина вернулся на место происшествия вместе с полицией, которая оцепила участок улицы и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что голову женщины найти не удалось, но полицейские смогли задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими, как сообщили в консульстве, также были граждане Узбекистана. Мужчин задержали при попытке улететь из Турции в Грузию.
🚨 İstanbul, Şişli'deki kadın cinayeti soruşturmasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi!— Halk TV (@halktvcomtr) January 25, 2026
Cinayeti itiraf eden şüphelilerin valizle ceset taşıdığı anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/W3xFLQfxoo pic.twitter.com/24E6Y5nFUx
Ранее полицейские из американского штата Пенсильвания обнаружили в доме у местного жителя более 100 черепов, костей, мумифицированных рук и ног, принадлежащих людям, захороненным на заброшенном кладбище.