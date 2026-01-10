Украденные черепа и кости умерших людей хранил у себя дома американец

Полицейские из американского штата Пенсильвания обнаружили в доме у местного жителя более 100 черепов, костей, мумифицированных рук и ног, принадлежащих людям, захороненным на заброшенном кладбище, сообщает Zakon.kz.

Вместе с телами были обнаружены ювелирные украшения. Вероятно, захороненные вместе с усопшими, пишет Associated Press.

"Они были в разном состоянии. Некоторые из них были подвешены. Другие были собраны по частям", – рассказал окружной прокурор Делавэра Таннер Раус.

Полиция вела расследование о похищении частей тел с кладбища 19-го века под названием "Маунт-Мориа". С начала ноября 2025 года там были взломаны не менее 26 склепов и мавзолеев. Нападению подвергались запечатанные захоронения, которые имели повреждения каменной кладки, позволяющие попасть внутрь.

Pennsylvania grave robber Jonathan Christ Gerlach stole more than 100 skulls, body parts from cemetery: police https://t.co/BkNA8tD2wD pic.twitter.com/xozO0zoD8X — New York Post (@nypost) January 9, 2026

Подозреваемого 34-летнего Джонатана Криста Герлаха вычислили по номеру машины. После проверки полицейские обнаружили, что его автомобиль неоднократно появлялся около кладбища в дни совершения ограблений.

"Мужчину задержали, когда он возвращался к машине. При нем были лом, а также мешок, в котором обнаружились останки двух маленьких детей, три черепа и другие фрагменты тел", – говорится в публикации.

Герлах показал следователям могилы, из которых он забрал останки. Позже они обыскали дом и складское помещение мужчины, где обнаружили еще больше останков. Большая часть из них находилась в подвале Герлаха, черепа в его доме были расставлены на полках.

Мужчине предъявили обвинения по 100 эпизодам:

надругательства над телами;

получения краденого имущества;

осквернения общественного памятника и мест захоронения;

краж со взломом.

Сейчас он находится под стражей, за его освобождение назначен залог в размере одного млн долларов.

