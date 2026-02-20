Тело пенсионерки нашли в Атырауской области: под подозрением ее муж
Трагический инцидент произошел в Атырауской области. Тело 70-летней жительницы обнаружили в поселке Доссор, передает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал "Алматы ТВ", по предварительным данным, к преступлению может быть причастен ее супруг. Выяснилось, что пенсионерка на протяжении месяца не выходила на связь с родственниками. Обеспокоенные близкие обратились в полицию с заявлением об ее исчезновении.
Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли по месту проживания пенсионерки. При осмотре дома и прилегающей территории они нашли тело женщины в гараже. Известно, что несколько лет назад пожилая семейная пара переехала в Макатский район из города Уральск.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. 64-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся комплексные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщила 20 февраля 2026 года старший инспектор отдела информационной политики ДП Атырауской области Дина Максот.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома.
