Тело пенсионерки нашли в Атырауской области: под подозрением ее муж

Трагический инцидент произошел в Атырауской области. Тело 70-летней жительницы обнаружили в поселке Доссор, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Алматы ТВ", по предварительным данным, к преступлению может быть причастен ее супруг. Выяснилось, что пенсионерка на протяжении месяца не выходила на связь с родственниками. Обеспокоенные близкие обратились в полицию с заявлением об ее исчезновении.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли по месту проживания пенсионерки. При осмотре дома и прилегающей территории они нашли тело женщины в гараже. Известно, что несколько лет назад пожилая семейная пара переехала в Макатский район из города Уральск.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. 64-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся комплексные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщила 20 февраля 2026 года старший инспектор отдела информационной политики ДП Атырауской области Дина Максот.

