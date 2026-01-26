В Индии женщина обманывала и подвергала насилию пять мужей
В индийском штате Мадхья-Прадеш женщина по имени Хасина оказалась на скамье подсудимых из-за многомужества, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Dunya News, замуж подсудимая выходила не из любви, а ради имущества своих супругов.
По данным издания, женщина не только обманывала своих мужей, но и подвергала их психологическому и физическому насилию. Известно также, что в преступной схеме участвовали и родственники обвиняемой.
Корыстный план раскрылся после того, как один из пострадавших обратился в полицию. Хасину признали виновной и приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в 2 тыс. индийских рупий (более 11 тыс. тенге).
