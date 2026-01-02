"1300 жертв": жители Индии умирают после употребления питьевой воды

В индийском городе Индор в штате Мадхья-Прадеш не менее 13 человек погибли после употребления воды из водопроводной сети, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Bernama, вспышка острого отравления произошла в районе Бхагиртпура. Врачи не смогли спасти шестимесячного ребенка и шесть женщин.

После инцидента власти штата отстранили от работы двух сотрудников муниципальной корпорации, еще один чиновник был уволен.

Число пострадавших, по информации телеканала, достигает около 1 300 человек. Более 100 жителей Индора находятся в различных больницах города в тяжелом состоянии, и власти не исключают дальнейшего роста летальных исходов.

Правительство Мадхья-Прадеш создало специальную комиссию для расследования случившегося. Главный министр штата Мохан Ядав охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную, заверил, что власти контролируют ее развитие и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Он также подчеркнул, что за допущенные нарушения последуют жесткие меры, а коммунальным службам поручено проверить возможные утечки в системах водоснабжения и канализации по всему городу.

На фоне общественных волнений к ситуации подключился Верховный суд Мадхья-Прадеш. Он обязал власти обеспечить бесплатное лечение всех пострадавших.

