Сверхурочный труд подрывает основы института семьи в Казахстане – эксперт

Общественный и государственный деятель Абельгази Кусаинов во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года рассказал, почему важно усиливать право граждан на отдых в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Абельгази Кусаинов отметил, что сверхурочный труд лишает семью ее главной ценности – времени вместе, подрывая основы института семьи.

"Когда человек приходит поздно и уставшим, работает по плавающему и рваному графику, не знает, будет ли выходной, исчезают общие ритуалы, ужины, выходные, семейные беседы. Партнеры живут параллельными жизнями, это приводит к эмоциональной дистанции и отчуждению", – сказал он.

По его данным, без нормального графика нельзя планировать уход за детьми, невозможно распределить обязанности, что приводит к дисбалансу "работа – дом".

"Один партнер берет на себя домашнюю нагрузку, жертвует карьерой или здоровьем. Это почти гарантированно приводит к чувству несправедливости, профессиональному и эмоциональному выгоранию внутри семьи. Переработка напрямую снижает рождаемость. По объективным причинам влияет на демографию в стране. Как итог – массовая переработка на уровне общества приводит к одиночеству внутри брака, нарушению связей", – добавил эксперт.

В этой связи он заострил внимание на новой редакции статьи 24, пункт 4, которая гласит, что "каждый имеет право на отдых".

