Общество

Сверхурочный труд подрывает основы института семьи в Казахстане – эксперт

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 19:56 Фото: Zakon.kz
Общественный и государственный деятель Абельгази Кусаинов во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года рассказал, почему важно усиливать право граждан на отдых в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Абельгази Кусаинов отметил, что сверхурочный труд лишает семью ее главной ценности – времени вместе, подрывая основы института семьи.

"Когда человек приходит поздно и уставшим, работает по плавающему и рваному графику, не знает, будет ли выходной, исчезают общие ритуалы, ужины, выходные, семейные беседы. Партнеры живут параллельными жизнями, это приводит к эмоциональной дистанции и отчуждению", – сказал он.

По его данным, без нормального графика нельзя планировать уход за детьми, невозможно распределить обязанности, что приводит к дисбалансу "работа – дом".

"Один партнер берет на себя домашнюю нагрузку, жертвует карьерой или здоровьем. Это почти гарантированно приводит к чувству несправедливости, профессиональному и эмоциональному выгоранию внутри семьи. Переработка напрямую снижает рождаемость. По объективным причинам влияет на демографию в стране. Как итог – массовая переработка на уровне общества приводит к одиночеству внутри брака, нарушению связей", – добавил эксперт.

В этой связи он заострил внимание на новой редакции статьи 24, пункт 4, которая гласит, что "каждый имеет право на отдых".

Ранее первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев заявил, что назрела необходимость закрепления в Конституции общепризнанного в мировой практике принципа Миранды. По его словам, если задержанному не разъяснены в полном объеме основания обвинения и его права, любые следственные действия в отношении него должны признаваться незаконными.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
