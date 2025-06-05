Убийство или попытка спасти: в Индии отца подозревают в расправе над двухлетним сыном

Житель индийского штата Уттар-Прадеш Лакхан Сингх расправился с двухлетним сыном по имени Аарав и заявил, что сделал это случайно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, отец проводил время с ребенком в саду. По словам мужчины, их окружила стая обезьян. Он якобы опасался нападения на Аарава, поэтому взял топор и забрался на крышу. Лакхан уверяет, что хотел бросить топор в обезьян и отпугнуть их, но случайно попал в мальчика. Ребенка тут же доставили в больницу, но спасти уже не смогли.

Позднее шурин Лакхана, Джитендра Сингх, опроверг его слова. Мужчина уверен, что тот расправился с Ааравом во время семейной ссоры. Выяснилось, что Лакхан часто избивал свою супругу. В тот день он снова напал на нее, а потом стал угрожать мальчику топором и зарубил его, чтобы напугать жену.

Однако после инцидента появилась и третья версия. Сосед семьи сказал полиции, что мальчика не стало, потому что обезьяны якобы уронили ему на голову железный прут, лежавший на крыше после ремонта.

Полиция ведет расследование, чтобы установить, чьи показания правдивы.

Ранее сообщалось, как обезьяны в Индии манипулируют туристами.