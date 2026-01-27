Мир стал еще ближе к "ядерной полуночи": стрелки Часов Судного дня сдвинулись

Часы Судного дня в 2026 году приблизились к "ядерной полуночи" на рекордно близкое расстояние – 85 секунд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 января сообщил "Бюллетень ученых-атомщиков", который ведет данный проект с 1947 года, а с 2015-го обновляет показатель ежегодно.

Эксперты при формировании оценки учитывают совокупность глобальных угроз, включая ядерные риски, темпы климатических изменений, развитие передовых технологий и вопросы биобезопасности. Официальное объявление нового значения было представлено в ходе церемонии, трансляция которой велась на сайте издания.

Годом ранее, в 2025 году, Часы Судного дня показывали 89 секунд до "ядерной полуночи", а в течение двух предыдущих лет показатель сохранялся на отметке 90 секунд.