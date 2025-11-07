#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.02
607.55
6.5
Мир

Мегапроект Саудовской Аравии "Зеркальная линия" оказался на грани провала

Город-небоскреб в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 04:30 Фото: NEOM
Футуристический мегапроект Саудовской Аравии "Зеркальная линия" (The Line) – город длиной 170 километров с зеркальными фасадами, рассчитанный на девять миллионов жителей – резко сократили, сообщает Zakon.kz.

По данным Financial Times, архитекторы, инженеры и бывшие топ-менеджеры проекта отметили, что грандиозный концепт фактически рухнул – под натиском законов физики, стоимости и политических реалий.

Когда строительство началось три года назад, "Зеркальная линия" должна была стать символом неудержимого прогресса Саудовской Аравии, которая стремилась перейти от нефти к цифровой экономике.

Но по мере продвижения проекта архитекторы горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" начали сомневаться, возможно ли построить сооружение, как задумано. Стоимость росла, сроки сдвигались, а иностранные инвестиции, на которые рассчитывал Эр-Рияд, так и не поступили.

Сегодня, потратив по меньшей мере 50 миллиардов долларов, строители усеяли пустыню сваями, а по ландшафту тянутся глубокие траншеи. Запланированные 20 "модулей" горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" сокращены примерно до трех.

Ранее мы писали о том, что француз хотел построить бассейн, а нашел золото на 700 тысяч евро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первый город-небоскреб "Зеркальная линия"
06:30, 09 июля 2025
В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первый город-небоскреб "Зеркальная линия"
На строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов
05:58, 13 февраля 2025
На строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов
Саудовская Аравия столкнулась с проблемами при строительстве города-небоскреба
08:53, 12 марта 2025
Саудовская Аравия столкнулась с проблемами при строительстве города-небоскреба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: