Мегапроект Саудовской Аравии "Зеркальная линия" оказался на грани провала

Футуристический мегапроект Саудовской Аравии "Зеркальная линия" (The Line) – город длиной 170 километров с зеркальными фасадами, рассчитанный на девять миллионов жителей – резко сократили, сообщает Zakon.kz.

По данным Financial Times, архитекторы, инженеры и бывшие топ-менеджеры проекта отметили, что грандиозный концепт фактически рухнул – под натиском законов физики, стоимости и политических реалий.

Когда строительство началось три года назад, "Зеркальная линия" должна была стать символом неудержимого прогресса Саудовской Аравии, которая стремилась перейти от нефти к цифровой экономике.

Но по мере продвижения проекта архитекторы горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" начали сомневаться, возможно ли построить сооружение, как задумано. Стоимость росла, сроки сдвигались, а иностранные инвестиции, на которые рассчитывал Эр-Рияд, так и не поступили.

Сегодня, потратив по меньшей мере 50 миллиардов долларов, строители усеяли пустыню сваями, а по ландшафту тянутся глубокие траншеи. Запланированные 20 "модулей" горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" сокращены примерно до трех.

