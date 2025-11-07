Мегапроект Саудовской Аравии "Зеркальная линия" оказался на грани провала
По данным Financial Times, архитекторы, инженеры и бывшие топ-менеджеры проекта отметили, что грандиозный концепт фактически рухнул – под натиском законов физики, стоимости и политических реалий.
Когда строительство началось три года назад, "Зеркальная линия" должна была стать символом неудержимого прогресса Саудовской Аравии, которая стремилась перейти от нефти к цифровой экономике.
Но по мере продвижения проекта архитекторы горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" начали сомневаться, возможно ли построить сооружение, как задумано. Стоимость росла, сроки сдвигались, а иностранные инвестиции, на которые рассчитывал Эр-Рияд, так и не поступили.
Сегодня, потратив по меньшей мере 50 миллиардов долларов, строители усеяли пустыню сваями, а по ландшафту тянутся глубокие траншеи. Запланированные 20 "модулей" горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" сокращены примерно до трех.
Ранее мы писали о том, что француз хотел построить бассейн, а нашел золото на 700 тысяч евро.