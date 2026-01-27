#Казахстан в сравнении
События

В Алматы заморозили стройку двух ЖК рядом с аэропортом

стройка, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Строительство жилых комплексов (ЖК) Bastion и Dream City Tech в Алматы остановлено. Почему это произошло, Zakon.kz рассказали 27 января 2026 года в пресс-службе городского акимата.

Известно, что в рамках инспекции заместитель акима Бейбут Шаханов оценил ход строительства ЖК возле Международного аэропорта.

Уже в ходе выезда установлено, что возведение ЖК Bastion ведется без согласований и разрешений уполномоченных органов гражданской авиации.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства в зоне подходов к аэродрому и в радиусе установленной охранной территории к ним действуют ограничения по этажности. Все строящиеся объекты в данной зоне должны получать соответствующее согласование, без этого мы будем останавливать стройку, вплоть до сноса".Бейбут Шаханов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Далее уже при посещении строительной площадки ЖК Dream City Tech выяснилось, что застройщик начал облицовку фасадов без согласования.

Заместитель акима города отметил, что архитектурный облик всей застройки в полицентре "Восточные ворота" должен строго соответствовать единой утвержденной концепции.

"В связи с выявленными нарушениями принято решение о приостановлении всех строительных работ на указанных объектах до получения обязательных согласований и разрешений".Пресс-служба акимата Алматы

19 января 2026 года сообщалось, что в Алматы демонтировали очередную незаконную пристройку к многоквартирному жилому дому. Речь идет об объекте, расположенном по адресу: улица Акан Серы, 18.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
