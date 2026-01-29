#Казахстан в сравнении
Общество

Алматинцы снова сняли на видео снежного барса в горах

Алматинцы снова сняли на видео снежного барса в горах, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 16:49 Фото: pixabay
Снежные барсы все чаще стали попадаться на глаза алматинцам, которые ходят в горы, сообщает Zakon.kz.

29 января 2026 года алматинцы снова сняли уникальное видео со снежным барсом. В этот раз с ним в Большом Алматинском ущелье столкнулся гид.

"Сегодня я встретил снежного барса в Большом Алматинском ущелье. Эмоции до сих пор зашкаливают. Теперь могу точно сказать: в горах я видел все", – пишет горный гид.

На видео видно, как большую кошку снимает дрон. За кадром звучит несколько мужских голосов, которые удивляются, насколько снежный барс красив. Однако, заметив посторонних, хищник медленно отдалился выше.

Другой любитель гор Рафаэль Ваитов после всей шумихи специально отправился на поиски снежного барса и сумел отыскать его, а также заснять.

"В Instagram три дня подряд видел, что в одном и том же месте снимают снежного барса. Сегодня утром я решил поехать и поискать его. Прям возле дороги к БАО увидел, как рядом с ним лежит туша марала. Инспектора и фотографы были там. Я тоже успел на телефон снять красавца. Хотел дрон запустить, но инспектора не разрешили. Он к себе не подпускает, если идти к нему, он уходит вверх, а потом медленно спускается обратно. Впервые так близко любовался им, на расстоянии 40 м. Он огромный, на фото совсем другой, а в жизни – не описать словами". Рафаэль Ваитов

Одних счастливый случай удивил, а других обеспокоил:

  • Он прекрасен. Жаль, что из-за голода они спускаются к людям.
  • Вы счастливец.
  • Обалдеть! Вот это удача. Ждем видео с дрона.
  • Слушайте, что происходит? Не первый случай. Совсем плохо с питанием у них?

27 января алматинец отправился в горы, чтобы закаляться в ледяной воде, и по пути встретил снежного барса. Парень не упустил важный момент и снял хищника на видео.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
