Назначена дата нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби
Фото: pixabay
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что переговоры между РФ и Украиной в Абу-Даби продолжатся 1 февраля, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет ТАСС, в переговорах также примет участие делегация США.
"Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого", – сказал Песков.
Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы "буферных зон" и "различные механизмы контроля", а также другие пункты возможного мирного соглашения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript