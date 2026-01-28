Назначена дата нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби

Фото: pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что переговоры между РФ и Украиной в Абу-Даби продолжатся 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет ТАСС, в переговорах также примет участие делегация США.

"Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого", – сказал Песков. Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы "буферных зон" и "различные механизмы контроля", а также другие пункты возможного мирного соглашения.

