Мир

Назначена дата нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби

переговоры в Абу-Даби по Украине, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 19:33 Фото: pixabay
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что переговоры между РФ и Украиной в Абу-Даби продолжатся 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет ТАСС, в переговорах также примет участие делегация США.


"Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого", – сказал Песков.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы "буферных зон" и "различные механизмы контроля", а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Путин готов вести переговоры с Зеленским – Кремль
14:49, 18 февраля 2025
Путин готов вести переговоры с Зеленским – Кремль
Кремль опроверг сообщения о готовности России пустить Украину в НАТО
16:08, 26 января 2024
Кремль опроверг сообщения о готовности России пустить Украину в НАТО
Президент провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби
13:03, 12 мая 2025
Президент провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби
