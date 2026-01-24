В Абу-Даби состоялся первый разговор между представителями Украины, США и России

Фото: pexels

23 января в Абу-Даби (ОАЭ) встретились дипломатические команды Украины, США и России. Первый разговор между ними уже состоялся, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "Почти каждый час докладывают мне украинские представители – они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч", – сказал президент. Он пояснил, что определил четкие рамки для диалога для своей делегации. "Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий", – говорится в заявлении украинского лидера. Ранее США назначили нового дипломата для восстановления диалога с Венесуэлой.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: