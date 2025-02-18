Путин готов вести переговоры с Зеленским – Кремль

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом 18 февраля 2025 года заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Zakon.kz.

Цитату представителя Кремля привел портал РИА Новости:

"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина".

По его словам, Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации Соединенных Штатов Америки.

"Что касается ориентированности России на мир, то она была с самого начала. Президент (России Владимир. – Прим. ред.) Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам. В отличие от многих других стран, в особенности от Украины, которая запретила себе мирные переговоры. В отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой. Про прошлую администрацию в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего. Поэтому эта ориентированность была с самого начала. Нам главное – добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей", – сказал Песков.

Также в разговоре с журналистами представитель Кремля назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины и добавил, что Россия не собирается в этом вопросе ничего диктовать.

"Но совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, связанным с оборонными или военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", – уточнил Песков.

Вместе с тем он допустил, что некоторые прикидки о возможной дате встречи Владимира Путина и Дональда Трампа появятся на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде.

Отметим, что во вторник в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры.

Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

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Напомним, 12 февраля 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. После американский лидер переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее, выступая перед журналистами в Белом доме после телефонных разговоров, Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет "не в слишком отдаленном будущем". Президент США добавил: "В первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии".