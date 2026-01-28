Миллионы по ошибке: чилиец выиграл суд и оставил себе случайно начисленную зарплату

В Чили мужчина случайно получил зарплату, которая в 330 раз превысила его оклад, и через суд оставил деньги себе, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mirror, инцидент произошел с помощником дистрибьютора в Сантьяго. Из-за ошибки бухгалтера вместо 500 тыс. чилийских песо (более 289 тыс. тенге) на его счет перевели 165 млн (96 млн тенге). Мужчина тут же рассказал работодателю и даже обещал вернуть лишнее, но передумал и уже через три дня не вышел на работу.

Отмечается, что компания обвинила сотрудника в краже и подала в суд, который после трехлетней тяжбы вынес решение в пользу сотрудника.

Как уточняется, дело было классифицировано как "несанкционированное присвоение" – преступление, не наказуемое по чилийскому законодательству, а не кража, поскольку сотрудник не имел отношения к переводу ошибочной суммы.

Согласно данным издания, мужчине грозило до 540 дней тюрьмы, но в итоге у него остались и свобода, и деньги. Компания намерена подать гражданский иск для возврата средств, но пока бывший сотрудник свободно тратит "выигрыш", радикально изменивший его жизнь.

