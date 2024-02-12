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Полицейский случайно застрелил коллегу в Алматы: суд вынес приговор

Случайно убившему напарника полицейскому вынесли приговор в Алматы Фото: Zakon.kz
Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, который летом 2023 года случайно застрелил коллегу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, Алмалинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудника полиции, который случайно убил коллегу.

Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 104 УК (причинение смерти по неосторожности). Следствие установило, что летом 2023 года подсудимый заступил на смену по охране здания в алматинском департаменте полиции. Коллега полицейского, получив табельное оружие, попросил помочь ему – подержать вооружение, пока он застегивал свой ремень.

"Подсудимый, взяв табельное оружие и игнорируя все правила пользования им, начал раскачивать оружие вниз и вверх. В результате этих действий подсудимый по неосторожности выстрелил в голову стоящего напротив коллеги. Последний скончался на месте", – сообщили в суде.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Прокуратура запрашивала для него полтора года лишения свободы. Суд согласился с позицией обвинения и отправил мужчину за решетку на указанный срок, а также взыскал с него 10 млн тенге морального ущерба и 3,5 млн тенге материального ущерба.

"Смягчающими обстоятельствами явились признание вины подсудимым и его молодой возраст", – добавили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

О том, что полицейский в Алматы по неосторожности застрелил коллегу, стало известно в июне 2023 года. Это дело активно обсуждали в социальных сетях.

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