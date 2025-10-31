#Народный юрист
Мир

По ошибке бухгалтера рабочий завода получил 7 миллионов рублей и оставил деньги себе

В России работник завода случайно получил несколько миллионов рублей, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 02:22 Фото: pixabay
Сотрудник одного из заводов в Ханты-Мансийске случайно получил семь млн рублей и присвоил их в полном объеме, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "112", мужчине перечислили отпускные 45 тыс. рублей. При этом из-за технической ошибки бухгалтерии он также единовременно получил зарплаты 34 сотрудников другого филиала, общая сумма которых и составила семь млн рублей.

Когда об ошибке стало известно, рабочему начали поступать звонки от службы безопасности с требованиями вернуть деньги. Однако он изучил действующее законодательство и выяснил, что в случае технической ошибки может самостоятельно решить, отправлять ли обратно полученные финансы.

После этого мужчина поменял номер телефона, купил машину и уехал со своей семьей в другой город. Предприятие же, в свою очередь, обратилось в суд. Рассмотрение дела продолжается, но весь интернет болеет за заводского счастливчика.

"Надеемся, что справедливость восторжествует, хоть она у каждого своя", – говорится в сообщении.

Мировые компании усилили темпы сокращения своих рабочих.

Фото Алия Абди
Алия Абди
