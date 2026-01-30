В Японии открыли бар для желающих уволиться с работы

В начале 2026 года в Японии открылся новый концептуальный бар Tenshoku Sodan Bar для выгоревших от работы японцев, а планирующих уволиться там угощают за счет бара, сообщает Zakon.kz.

Бар, который уже зарекомендовал себя как "консультационный бар для смены работы", не просто обычное место, где можно заказать напиток и расслабиться после работы. Он предлагает бесплатные консультации и напитки для сотрудников, желающих получить советы по карьерному росту, пишет Dexerto.

"В этой уникальной обстановке гости могут в непринужденной обстановке обсудить свои профессиональные тревоги, которые часто трудно затрагивать в официальных ситуациях", – говорится в публикации.

Бар приглашает людей, работающих полный рабочий день, которым не с кем поговорить по вопросам развития своей карьеры. Еще он предназначен тем, кому бывает сложно получить дельный совет от друзей и семьи.

"В баре Tenshoku Sodan Bar мы предлагаем альтернативный формат общения без давления, позволяя гостям обсуждать свою карьеру в непринужденной обстановке. Нет необходимости надевать костюм или приносить резюме, а беседы проходят в отдельных комнатах, где гости могут открыто общаться с барменом, выпивая напиток", – гласит приглашение на сайте бара.

Также, по данным официального сайта бара, бармены там не просто штатные сотрудники, а настоящие карьерные консультанты с реальным опытом. Они могут подсказать шаги для карьерного роста или посоветовать компанию, подходящую навыкам клиента.

"Дело не в том, что мне не нравится моя нынешняя работа, но я не знаю, стоит ли мне продолжать в таком же духе", – один из комментариев, прозвучавших во время консультаций в баре.

А для привлечения мусульманских туристов в Японии открывают молитвенные места.