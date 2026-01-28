Для мусульманских туристов в Японии открывают молитвенные места

На фоне роста числа мусульманских туристов Япония увеличивает количество молитвенных комнат в многолюдных местах, сообщает Zakon.kz.

По данным местной газеты The Mainichi, в 2025 году число иностранных туристов, посетивших Японию, достигло рекордного уровня, в том числе и из регионов с мусульманским большинством населения. Их привлекали национальная кухня, поп-культура и сезонные пейзажи.

По данным японской национальной туристической организации, только с января по ноябрь прошлого года страну посетили:

около 560 тыс. туристов из Индонезии;

около 540 тыс. из Малайзии;

240 тыс. с Ближнего Востока.

"Однако для многих необходимость соблюдать ежедневные молитвенные обязанности в стране, где доступ к специальным местам для молитвы неравномерен, снижает ценность путешествия", – считают туристические эксперты.

Проблема заключается не столько в строительстве грандиозных мечетей, сколько в гибкости. Поэтому японское туристическое агентство выпустило руководство по обслуживанию мусульманских путешественников. Они призывают отели, транспортные узлы и коммерческие объекты по возможности выделять тихие и чистые места для молитвы.

В тех местах, где строительство специально оборудованных помещений невозможно, эксперты говорят, что простые меры, как временные перегородки, четкие указатели или информирование персонала, могут существенно изменить ситуацию. Они помогут Японии создать образ гостеприимства, выходящий за рамки культуры.

