В более чем 40 странах мира открылись участки референдума Казахстана

15 марта 2026 года в Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана рассказали, в скольких странах мира открылись участки референдума, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале внешнеполитического ведомства:

"На данный момент уже вовсю работают участки референдума в более 40 странах мира. После Японии и Южной Кореи последовали Китай, Сингапур, Монголия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Процесс голосования также активно проходит в России, Индии, Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане".

Отмечается, что за ними скоро последуют страны Европы.

В свою очередь в посольстве РК в России сообщили, что находящиеся в РФ казахстанцы сегодня голосуют на референдуме по вопросу принятия новой Конституции.

В Москве открылся участок при посольстве Казахстана.

Фото: Telegram/prkvrf

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.