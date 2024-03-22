Оскандалившаяся после "голой" вечеринки Настя Ивлеева открыла бар в центре Москвы

Российский блогер Настя Ивлеева открыла бар в самом центре Москвы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал SHOT, Настя Ивлеева уже несколько лет является совладелицей ООО "Блеск", которое занимается барами и ресторанами. Один из таких – Nudles в Столешниковом переулке в центре Москвы.

"В новом баре Ивлеевой принадлежит только 20%, остальное – бизнесмену Александру Пичугину. В январе он подавал заявку на регистрацию товарного знака Nudles by Ivleeva, сейчас он проходит экспертизу. Сегодня в новом заведении прошло техническое открытие, попасть на которое можно только по приглашениям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в меню Ивлеева и ее компаньон не обошли стороной тему скандальной вечеринки в "Мутаборе" в конце прошлого года. Так, среди классических пива, джина и других напитков можно встретить "Слезы Ивлеевой", "Почти голый коктейль" или же "Коктейль с извинениями".

"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.



После этого у участников вечеринки начались проблемы с проектами, а место проведения мероприятия закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).