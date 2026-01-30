#Казахстан в сравнении
Мир

Пожар парализовал движение в Лондоне

пожар парализовал движение в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 21:34 Фото: wikipedia
На севере Лондона в районе Камден разгорелся пожар, к тушению которого привлекли 70 пожарных. Огонь бушует возле железнодорожных путей, ведущих к лондонскому вокзалу Юстон – ключевому центральному вокзалу с маршрутами по всей Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, инцидент вызвал перебои в движении поездов. Компания National Rail предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов.

Согласно данным телеканала, дороги дороги в районе уже перекрыты, поезда задерживаются.

Пострадал ли кто-то по время пожара, не уточняется.

Отметим, что 28 января казахстанцев предупредили о задержке авиарейсов из Алматы из-за погодных условий.

Елена Беляева
