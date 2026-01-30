Пожар парализовал движение в Лондоне
Фото: wikipedia
На севере Лондона в районе Камден разгорелся пожар, к тушению которого привлекли 70 пожарных. Огонь бушует возле железнодорожных путей, ведущих к лондонскому вокзалу Юстон – ключевому центральному вокзалу с маршрутами по всей Великобритании, сообщает Zakon.kz.
По информации Sky News, инцидент вызвал перебои в движении поездов. Компания National Rail предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов.
Согласно данным телеканала, дороги дороги в районе уже перекрыты, поезда задерживаются.
Пострадал ли кто-то по время пожара, не уточняется.
Eight fire engines and around 60 firefighters have been called to a fire at a commercial building on Regent's Park Road in #Camden.— London Fire Brigade (@LondonFire) January 30, 2026
Please avoid the area while the incident is ongoing.
More information to follow. pic.twitter.com/Z0FbxijUWE
Отметим, что 28 января казахстанцев предупредили о задержке авиарейсов из Алматы из-за погодных условий.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript