Пожар парализовал движение в Лондоне

Фото: wikipedia

На севере Лондона в районе Камден разгорелся пожар, к тушению которого привлекли 70 пожарных. Огонь бушует возле железнодорожных путей, ведущих к лондонскому вокзалу Юстон – ключевому центральному вокзалу с маршрутами по всей Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, инцидент вызвал перебои в движении поездов. Компания National Rail предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов. Согласно данным телеканала, дороги дороги в районе уже перекрыты, поезда задерживаются. Пострадал ли кто-то по время пожара, не уточняется. Eight fire engines and around 60 firefighters have been called to a fire at a commercial building on Regent's Park Road in #Camden.



Please avoid the area while the incident is ongoing.



More information to follow. pic.twitter.com/Z0FbxijUWE — London Fire Brigade (@LondonFire) January 30, 2026 Отметим, что 28 января казахстанцев предупредили о задержке авиарейсов из Алматы из-за погодных условий.

