Казахстанцев предупредили о задержке авиарейсов из Алматы

Фото: pixabay

Пассажиров предупредили о задержке нескольких рейсов из аэропорта Алматы в связи с неблагоприятными условиями, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила авиакомпания Air Astana в Telegram. "Авиакомпания Air Astana сообщает, что рейсы из Алматы, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320 NEO, задерживаются из-за операционных ограничений, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – говорится в официальном сообщении. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 января.

