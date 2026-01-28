#Казахстан в сравнении
События

Казахстанцев предупредили о задержке авиарейсов из Алматы

казахстанцев предупредили о задержке авиарейсов из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 21:09 Фото: pixabay
Пассажиров предупредили о задержке нескольких рейсов из аэропорта Алматы в связи с неблагоприятными условиями, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила авиакомпания Air Astana в Telegram.

"Авиакомпания Air Astana сообщает, что рейсы из Алматы, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320 NEO, задерживаются из-за операционных ограничений, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 января.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
