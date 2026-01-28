Казахстанцев предупредили о задержке авиарейсов из Алматы
Пассажиров предупредили о задержке нескольких рейсов из аэропорта Алматы в связи с неблагоприятными условиями, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредила авиакомпания Air Astana в Telegram.
"Авиакомпания Air Astana сообщает, что рейсы из Алматы, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320 NEO, задерживаются из-за операционных ограничений, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – говорится в официальном сообщении.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 января.
