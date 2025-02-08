Несколько городов США подали иск на администрацию Трампа из-за миграционной политики

Коалиция городов и округов подала жалобу, оспаривая приказ президента Дональда Трампа, изданный в первый день его пребывания на посту президента, об ограничении федерального финансирования местных органов власти, которые не соблюдают требования федерального иммиграционного законодательства.

"Это федеральное правительство вынуждает местных чиновников подчиняться их воле или подвергаться лишению финансирования или судебному преследованию, и это незаконно или авторитарно", – заявил на пресс-конференции прокурор города Сан-Франциско Дэвид Чиу. Иск был подан после того, как Трамп подал в суд на Иллинойс и Чикаго, утверждая, что их политика "убежища" не позволяет местным чиновникам сотрудничать с усилиями его администрации по отлову и депортации нелегальных иммигрантов, что является одной из проблем его предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что профсоюзы через суд заблокировали решение Трампа по USAID.